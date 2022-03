Italija ponudila obnovo mariupoljskega gledališča

Italija je ponudila obnovo gledališča v zaradi vojne v Ukrajini razdejanem mestu Mariupolj na vzhodu države. Italijanski minister za kulturo Dario Franceschini je v četrtek sporočil, da je italijanska vlada dala zeleno luč njegovemu predlogu, da bi Ukrajini »ponudili vire za čimprejšnjo obnovo gledališča«.

»Gledališča vseh držav pripadajo celotnemu človeštvu,« je ob tem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Franceschini.

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je že prejšnji teden pozvala k boljši zaščiti ukrajinske kulturne dediščine. »Zavarovati moramo kulturno dediščino v Ukrajini, ki je pričevalec preteklosti ter tudi katalizator miru in kohezije za prihodnost. Obveznost mednarodne skupnosti je, da jo zaščiti in ohrani,« je povedala generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay.

V mariupoljsko gledališče se je zateklo več kot tisoč civilistov. V sredo je bilo gledališče po navedbah tamkajšnjega župana Vadima Bojčenka tarča bombardiranja. V četrtek so iz gledališke stavbe rešili okoli 130 ljudi.

Krivdo za bombardiranje gledališča Kijev in Moskva pripisujeta drug drugemu. Ukrajinska stran navaja, da ga je ruska stran namerno bombardirala, ruska stran je odgovornost za napad na gledališče pripisala zloglasnemu ukrajinskemu nacionalističnemu bataljonu Azov.

Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v Mariupolju doslej uničenih okoli 80 odstotkov stanovanjskih zgradb, od tega jih 30 odstotkov ne bo mogoče obnoviti.

Mariupolj ruska vojska oblega že 16 dni. Odslej je okoli 30.000 civilistom uspelo, da so mesto zapustili, še navaja AFP.