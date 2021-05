Mladina pred misijo (ne)mogoče

FOTO: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Dogodki bodo potekali bodisi v živo bodisi na spletu, na njih lahko posamezniki ali društva in druge ustanove sodelujejo kot obiskovalci ali kot soustvarjalci. Ker bo v središču letošnje prireditve literatura z inštrumentalno glasbo, se bo predvsem veliko bralo in pisalo, pa tudi igralo, s čimer se TLK pridružuje zaznamovanju Jurčičevega in Ipavčevega leta.Prireditev poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja, v vlogo ambasadorke TLK pa je stopila priznana operna in koncertna pevka Irena Yebuah Tiran, strastna bralka in neumorna kulturna delavka. Tednu ljubiteljske kulture , ki je letos posvečen literaturi, bralni kulturi in inštrumentalni glasbi, so si organizatorji, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) z območnimi izpostavami in Zveza kulturnih društev Slovenije (ZKDS), kot eno od prioritet zadali ponovno aktivacijo ustvarjalcev, umetnikov, kulturnih društev in skupin, zvez kulturnih društev … k ustvarjanju in obiskovanju kulturnih dogodkov.Čas, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19, je namreč kulturo pahnil v negotov položaj, saj je ustvarjanje večinoma oteženo. Po drugi strani se je izkazalo, da kultura in umetniško ustvarjanje igrata pomembno vlogo pri blaženju socialnih stisk, stresa in negativnih občutij ljudi, predvsem tistih, ki imajo zaradi ukrepov preprečevanja epidemije omejene socialne stike. Pri nas je to zagotovo velik potencial, saj je v ljubiteljski kulturi aktivnih več kot 107.000 ljudi, vključenih v okoli 5.000 kulturnih društev in skupin.Organizatorji zato ljubitelje kulture in ustvarjalce vseh generacij, še posebej pa mlade, vabijo k obisku oziroma spremljanju številnih dogodkov, pa tudi k aktivnemu soustvarjanju programa TLK. To lahko storijo tako, da prijavijo svoje dogodke v TLK dogodkovnik na spletni strani www.tlk.jskd.si ali pošljejo umetniške stvaritve, nastale v času epidemije, na primer likovna dela, filme, skladbe, gledališke posnetke, ki bodo na ogled na družbenih omrežjih JSKD.Čeprav sta vodilna tema literatura in instrumentalna glasba, se namreč v TLK vključujejo ustvarjalci vseh področij kulturno-umetniškega udejstvovanja v okviru JSKD – poleg literature in inštrumentalne glasbe so to gledališče in lutke, film, ples, folklora, zborovsko petje in likovna dejavnost.Sodelovanje pri ustvarjanju velikega dogodka, kakršen je TLK, pa udeležencem lahko prinese tudi nagrade, saj se lahko vključijo v nagradne igre, ki potekajo na družbenih omrežjih JSKD. V nagradni igri #KULTURATEIŠČE sodelujejo vsi, ki bodo na TLK prijavili dogodek, nagradna igra Vrtovi berejo pa je namenjena ljubiteljem branja, ki so vabljeni, da se za privlačne nagrade potegujejo s fotografijami branja v naravi. Teden ljubiteljske kulture prinaša kar mesec dni, bogatih s kulturnimi dogodki, karDogajanje v prvem tednu, od 21. do 30. maja, bo najbolj zaznamovala umetniška beseda, osredotočena zlasti na mlade ustvarjalce.V tem duhu je zasnovano že nacionalno odprtje, ki bo v petek, 21. maja, ob 20. uri s predvajanjem vnaprej pripravljenega posnetka na družbenih omrežjih JSKD. Na dogodku, ki so ga naslovili #MLADINA JE PRED MISIJO (ne)MOGOČE in ga pripravlja Območna izpostava JSKD Novo mesto, bodo sodelovali člani različnih mladinskih literarnih, likovnih, glasbenih in drugih kolektivov, v okviru prireditve pa so pripravili tudi dve razstavi.Prva nosi naslov NOVO MESTO KULTURE, na njej pa se bodo na velikih plakatih predstavili društva, skupine in posamezniki z območja Območne izpostave JSKD Novo mesto, ki na regijskih in državnih prireditvah dosegajo najboljše rezultate.Druga razstava je nastala v okviru mednarodnega projekta Lepljenka – Potujoči labod, v katerem je ustvarjalo več kot 570 gimnazijcev iz 13 slovenskih in sedmih gimnazij iz tujine in ki v obliki literarne lepljenke po vzoru Srečka Kosovela predstavlja literarna razmišljanja mladih, povezana s preizpraševanjem njihovega obstoja v družbi. Med pomembnejšimi dogodki TLK naj omenimo dve okrogli mizi, prva z naslovom Literarna pokrajina ob meji bo posvečena literarnemu ustvarjanju ne obeh straneh meje med Slovenijo in Italijo, potekala pa bo v torek, 26. 5., ob 18. uri pred Kulturnim centrom Mostovna v Solkanu, druga pa se bo dotaknila mladih in njihovega odnosa do kulture in umetniškega ustvarjanja. Izhodišče pogovora s strokovnjaki različnih področij na okrogli mizi z naslovom Mladi, ustvarjalnost in kultura, ki bo v sredo, 2. 6., ob 17. uri na spletu, bodo izsledki raziskave Analiza stanja mladih v kulturi, v kateri je sodelovalo skoraj 4000 mladih med 15. in 25. letom starosti in je bila izvedena pod vodstvom dr. Tomaža Simetingerja.Literarno dogajanje na TLK bo zelo raznovrstno in živahno, posamezni dogodki so namenjeni različnim generacijam in bodo potekali v več krajih. Sosed tvojega brega je državno srečanje tujih avtorjev in avtoric, ki živijo v Sloveniji in pišejo v maternem jeziku, v okviru TLK pa se bodo družili 22. maja v Mariboru. Projekt V zavetju besede združuje odrasle literarne ustvarjalce, ki pišejo v slovenskem jeziku, državno srečanje pa bo 23. maja v Kotljah, na Prežihovini.Posebna pozornost velja Festivalu mlade literature Urška, katerega namen je iskanje mladih pisateljskih talentov. Vsakoletni zmagovalec oziroma zmagovalka natečaja se okiti z naslovom uršljan/uršljanka, za nagrado pa mu JSKD izda literarni prvenec. Festival letos poteka že dvajseto leto, v okviru TLK pa bodo 24. maja izvedli bralni maraton dosedanjih zmagovalcev Urške in njihovih mentorjev.Svoj prostor na TLK je dobila tudi poezija, 27. maja ob 19. uri bo v Centru poezije Tomaža Šalamuna, ki praznuje pet let delovanja, literarni večer. O tej priložnosti bodo podelili Šalamunovo nagrado, ki jo letos prejme ameriški pesnik Jake Bauer, predstavili pa bodo tudi 90 še neobjavljenih pesmi iz Šalamunove pesnikove zapuščine v angleškem prevodu Jureta Potokarja, ki bodo decembra izšle v knjižni obliki pri založbi JSKD.Med glasbenimi dogodki izpostavljamo Festival komorno-inštrumentalnih skupin, ki bo v nedeljo, 23. maja, ob 18. uri na spletu, namenjen pa je ponovni vzpostavitvi delovanja inštrumentalnoglasbenih društev. Ob zaključku razširjenega Tedna ljubiteljske kulture 2021 pa bodo v nedeljo, 20. junija, ob 10.30 v Ormožu gostili Festival godb/pihalnih orkestrov.Letošnje leto je posvečeno dvema velikima slovenskima ustvarjalcema, pisatelju Josipu Jurčiču in skladatelju Josipu Ipavcu. V letu 2021 namreč mineva 140 let od smrti Josipa Jurčiča, slovenskega pisatelja, pesnika in časnikarja, avtorja prvega slovenskega romana, ki je bil ena od osrednjih kulturnih in političnih osebnosti druge polovice 19. stoletja. Mineva pa tudi 100 let od smrti Josipa Ipavca, enega osrednjih slovenskih skladateljev, ki ga mnogi imenujejo tudi slovenski Mozart. V počastitev spomina nanju je leto 2021 razglašeno za Jurčičevo leto in Ipavčevo leto, praznovanju pa se pridružuje tudi JSKD.