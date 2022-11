Večja skrb za pralne stroje kot za umetnine

V nadaljevanju preberite:

Ob vsesplošni devastaciji kulturne dediščine je v vojni v Ukrajini zdaj že ustaljena praksa ruske strani tudi sistematično plenjenje muzejev in galerij na okupiranih ukrajinskih območjih. Zadnji primer je mesto Herson, v katerem so Rusi iz Zgodovinskega in Umet­niškega muzeja, poimenovanega po eminentnem ukrajinskem slikarju Oleksiju Šovkunenku, odpeljali prav vse artefakte. Z ruskim dekretom o aneksiji nekaterih predelov Ukrajine, ki je sledil nelegalnemu in nelegitimnemu referendumu, zdaj Rusi trdijo, da v plenjenju ni nič nezakonitega, saj zgolj umikajo umetnine iz enega dela ruskega teritorija v drugega, da bi jih »zaščitili«.