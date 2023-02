Z obnovo po požaru niso vsi zadovoljni

V nadaljevanju preberite:

Cilj predsednika Emmanuela­ Macrona je odprtje obnovljene­ pariške katedrale do začetka olimpijskih iger julija prihodnje leto. Za lažje pričakovanje so v sredo v francoski prestolnici v arhitekturnem muzeju v Palais de Chaillot postavili na ogled razstavo Des bâtisseurs aux restaurateurs (Od graditeljev do restavratorjev), ki predstavlja več kot osemstoletno zgodovino te znamenite srednjeveške cerkve ter zgodovino njenih obnovitvenih projektov in drugih manjših sprememb.

V reviji Art Newspaper so konec lanskega leta poročali o nezadovoljstvu dela francoskih konservatorjev nad načinom čiščenja od požara osmojenih kamnitih notranjih delov katedrale, ki so se ga lotili z lateksom, metodo odstranjevanja prašnih delcev in oblog, ki so jo uspešno preizkusili med prenovo londonske cerkve sv. Pavla, vendar konservatorje skrbi, da bo notranjščina Notre-Dame »umetno posvetljena«.