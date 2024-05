Slovaški premier ranjen v atentatu

Slovaški premier Robert Fico je bil ranjen v streljanju po seji vlade, je v poročala tiskovna agencija TASR. TASR je navedla besede podpredsednika parlamenta Luboša Blaha, ki je dejal, da je bil Fico ustreljen in ranjen. Premierja so odpeljali v bolnišnico.

Do streljanja naj bi prišlo pred kulturnim domom v slovaškem mestu Handlova na zahodu Slovaške, kjer se je sestala vlada. Po navedbah prič, ki so bile na kraju dogodka, je Fico stopil do ljudi, ki so ga pozdravljali, in takrat je bilo sproženih več strelov. Fico je nato padel na tla, poroča Euractiv. Ustreljen naj bi bil v glavo in prsi, poroča Politico.

Robert Fico. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Neka priča, ki jo je navedel Reuters, je povedala, da je slišala več strelov in da je videla moškega, ki ga je pridržala policija, poroča agencija. Priča je za Reutersa dejala, da je videla, kako so varnostniki nekoga potisnili v avto in se odpeljali.

Več sledi....