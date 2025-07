Bidermajer: Evropska doba praktičnosti, udobja, zasebnosti

V nadaljevanju preberite:

Izraz bidermajer je nastal pozneje, je poudaril Johann Kräftner, kustos razstave v Leopoldovem muzeju, nekdanji direktor umetniških zbirk knežje družine Liechtenstein, ki zbira tudi dela iz tistega obdobja. »Med letoma 1855 in 1857 sta Adolf Kaufmann in Ludwig Eichrodt v Münchnu izdajala satirični tednik Fliegende Blätter (Leteči listi). Izmislila sta si lik učitelja in pisatelja v vasi, ki naj bi umrl nedolgo tega, in ga poimenovala Weiland Gottlieb Biedermaier, da bi pod njegovim imenom pisala in objavljala parodije v omenjenem časopisu,« je povedal Kräftner. Tako je gospod Bidermajer dal ime obdobju med letoma 1815 in 1848. Kot slog se je bidermajer uveljavil predvsem v avstrijskem cesarstvu in številnih nemških deželah, odmeven je bil tudi na Danskem.