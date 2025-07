Henri Cartier-Bresson, fotografsko oko dvajsetega stoletja

V nadaljevanju preberite:

Mreža dunajskih razstavišč se je razširila z novo fotografsko točko z imenom Foto Arsenal Wien. Odprli so jo v nekdanjem vojaškem objektu, že v prvi sezoni pa posegli po močnem orožju: umetnosti Henrija Cartier-Bressona (1908–2004).

Botra ulične in širše dokumentarne fotografije, ki je obveljal za neobhodnega fotografskega kronika, za »oko 20. stoletja« in francoski nacionalni zaklad, predstavljajo z retrospektivo. Tudi z eksponati, ob katerih pripišejo, da so na ogled prvič.

Portret Henrija Cartier-Bressona iz leta 1989. Ogromno je fotografiral, a bil znan tudi po tem, da je sovražil, če je kdo fotografiral njega. Ni hotel, da bi bil njegov obraz javno prepoznaven, ker bi ga to oviralo pri delu, ob tem se je zavedal moči fotografije, njene moči razkrivanja. Foto Charles Platiau/Reuters

Henri Cartier-Bresson je že ob vzniku zlate dobe fotoreportaže v desetletju pred drugo svetovno vojno postavil osupljivo visoke standarde, ki so vplivali na generacije njegovih mlajših kolegov. Tudi v Sloveniji smo njegove razstave večkrat videli. Leta 1992 v Moderni galeriji, v letih 2002 in 2020 v Cankarjevem domu.