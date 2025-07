V Pompeje se je vrnil erotični mozaik, ki so ga ukradli nacisti

V Pompeje se vrača mozaik, ki ga je med drugo svetovno vojno ukradel nemški nacistični poveljnik. Mozaik, ki je nastal med zadnjim stoletjem pred našim štetjem in prvim stoletjem našega štetja, prikazuje golo žensko, ki stoji nad svojim ljubimcem, poroča The Art Newspaper.

Po poročanju agencije Associated Press je lastnik, pokojni nemški državljan, mozaik prejel v dar od kapetana Wehrmachta, nemških oboroženih sil, ki je bil med vojno nameščen v Italiji. Sorodniki pokojnika so stopili v stik z umetniškim oddelkom karabinjerjev, ki je specializiran za kazniva dejanja na področju umetnosti v Italiji. Po preverjanju pristnosti in izvora so mozaik konec leta 2023 po diplomatski poti, ki jo je uredil italijanski konzulat v Stuttgartu, vrnili Italiji.

Mozaik najverjetneje izvira iz domovanja na območju Pompejev ali njegove okolice. FOTO: Pompeii Archeological Park Via Reuters

»Vsak ukraden artefakt, ki se vrne, je rana, ki se zaceli, zato se zahvaljujemo zaščitni enoti karabinjerjev za opravljeno delo,« je v izjavi dejal direktor arheološkega parka Pompeji Gabriel Zuchtriegel. »Rana ni toliko v materialni vrednosti dela, temveč v njegovi zgodovinski vrednosti, ki je zaradi nezakonite trgovine s starinami močno ogrožena,« je poudaril. Zahvalil se je tudi dedičem, ki so ukradeno delo vrnili kamor sodi.

Mozaik najverjetneje izvira iz domovanja na območju Pompejev ali njegove okolice. Zuchtriegel meni, da predstavlja delo pomemben mejnik, saj »v nasprotju z mitološkimi prizori iz helenističnega obdobja, ki slavijo heroje in bogove, tukaj prvič nastopi ljubezen v domačem okolju kot umetniška tema,« navaja portal Kultura.net.