Obleke iz lepila, trdoživost in ironija

Sejem, ki se je nekdaj imenoval Viennafair, galeristom, kustosom in zasebnim zbiralcem ponuja vpoglede v sodobno umetnost držav srednje in vzhodne Evrope. Po izvedbi v dvorani Marx Halle, kjer so sejem prirejali od leta 2015, so Viennacontemporary lani preselili v stavbo Stara pošta, kjer so ga zaradi prenove prireditev umestili tako rekoč na gradbišče, letos pa so ga priredili v novorenesančni palači Kursalon v dunajskem mestnem parku ter v program dodali še razstavo in debato o sodobni ukrajinski umetnosti.

Na štiridnevnem sejmu, ki se je na Dunaju končal včeraj, so se predstavile tri slovenske galerije: Fotografija, P74 Gallery in Ravnikar Gallery Space, a to ni bil edini slovenski moment: dela za razdelek Cona 1, ki je od leta 2015 eno od najbolj obiskanih prizorišč sejma in kjer se je tokrat predstavilo devet umetnikov oziroma galerij, je izbrala ljubljanska kuratorka Tjaša Pogačar. Za Delo je povedala, da jo je povabil umetniški vodja sejma Boris Ondreička, slovaški umetnik, avtor in kurator, nekdanji direktor slovaške umetniške iniciative Tranzit in od leta 2012 kurator TBA21, sklada Thyssen-Bornemisza Art Contemporary.

Galerije, ki podpirajo mlade umetnike

»Prej še nisva sodelovala, morda me je zasledil zaradi kuriranja lanskega ljubljanskega grafičnega bienala, kamor sem vključila večino mladih umetnikov iz vzhodne Evrope. Priprave smo začeli januarja, ni pa to bila klasična kuratorska naloga v smislu tematske skupinske razstave, ampak gre za samostojne predstavitve umetnikov, ki jih zastopajo galerije, in takih ni veliko,« je povedala kuratorka.

Avstrijskega zunanjega ministra Alexandra Schallenberga je po razstavi pospremila slovenska kuratorka Tjaša Pogačar. FOTO: David Pichler

»Hkrati ima Cona 1 omejitev, da mora biti umetnik mlajši od 40 let in na neki način povezan z Avstrijo, bodisi da tu živi in ustvarja ali se je tu izobraževal, vse to pa spet precej zoži nabor potencialnih kandidatov,« je dejala in poudarila, da je bila njena kuratorska vloga »v tem primeru bolj selekcija, posredovanje med umetniki, galerijami in sejmom, hkrati sem poskušala na podlagi svojih kuratorskih interesov predstaviti najboljše in najbolj aktualno dogajanje. Izbrala sem lahko največ deset galerij, na koncu sem jih izbrala devet, vsaka se predstavlja z enim umetnikom, in tako se je po spletu naključij zgodilo, da slovenska galerija predstavlja ukrajinsko-avstrijsko umetnico, dunajska galerija slovenskega umetnika, češka galerija češko-avstrijskega umetnika, madžarska galerija pa umetnico romskega rodu. Ob upoštevanju vseh kriterijev sem, skratka, izbrala galerije, ki podpirajo mlade umetnike, nekatere so še čisto nove.«

V Coni 1 so bile na ogled obleke iz termoplastičnega lepila umetnice Parastu Gharabaghi. FOTO: Igor Bratož

Sarkazem in ironija

V Coni 1 so tokrat razstavljali Julia Belova (Galerija Rudolfa Leeba), Schirin Charlot Djafar-Zadeh (Suzie Shride), Parastu Ghara­baghi (Mestna galerija na Dunaju), Gašper Kunšič (house of spouse), Nika Kupyrova (Ravnikar Gallery Space), Agnieszka Polska (Georg Kargl Fine Arts), Anne Schmidt (galerija VIN VIN), Selma Selman (acb) in Šimon Sýkora (Polansky).

Selma Selman, dobitnica nagrade bildrecht solo FOTO: Viennacontemporary

Selmi Selman, leta 1991 v Ružici v Bosni in Hercegovini rojeni umetnici, je po odločitvi žirije, ki sta ji predsedovalain, pripadla nagrada bildrecht solo v vrednosti 4000 evrov. Umetnica, ki za svoje instalacije pogosto uporablja odpadne kovine kot podlago za sporočila, razkriva in odpravlja stereotipe o Romih, ob tem se mehanizmom represije, kot je zapisala žirija, postavlja nasproti s sarkazmom in ironijo. Umetnica je diplomirala na univerzi Syracuse, doslej je prejela več uglednih nagrad, letos je razstavljala na Minifesti in documenti, leta 2019 na Beneškem ­bienalu.

Slovensko umetniško prizorišče se je v dunajski sejem vpenjalo tudi drugače: v novi številki časopisa Collectors Chronicle, ki so jo delili v Kursalonu, je objavljen pogovor s kiparko, slikarko in ilustratorko Majo Babič Košir (letos je sodelovala na dunajskem umetnostnem sejmu Spark, nizu Call me v Galeriji Cukrarna, Ravnikar Gallery Spaceu ter pri skupnem projektu z Neveno Aleksovski) o njenem kreativnem procesu in minimalističnih prostorskih instalacijah. V tej številki časopisa je predstavljena tudi Maruša Sagadin, ki se je letos predstavila v galeriji Parter v Cukrarni s projektom Mokre noge, sodelovala je tudi pri razstavi ljubljanskega Mestnega muzeja Plečnik: metropola, kraj, vrt, novembra bo odprta njena razstava v Los Angelesu. V novi številki umetnostne revije Parnass pa je v razdelku Cityspot Silvie Aigner predstavila Ljubljano kot mesto z odlično kulturo, posebej je opozorila na Mestno galerijo, Cukrarno, Ravnikar Gallery Space, projekt Ljubljana Art Weekend, Jakopičevo galerijo, galerijo Fotografija in Fundacijo Ulay.

Prostor izmenjave mnenj

Barbara Čeferin, ki vodi ljubljansko galerijo Fotografija, je povedala, da so z galerijo na dunajskem sejmu leta 2009 sploh začeli pot po umetnostnih sejmih. »Sodelovali smo spet v zadnjih letih, lansko je bilo prodajno posebej uspešno, Boris Gaberščik in Lucija Rosc sta vzbudila veliko zanimanja, letos smo zato njuni predstavitvi ponovili, a z novejšimi deli, dodali pa še Tanjo Lažetić s serijo rož manjšega formata. Sodeč po prvem dnevu je tudi letos zanimanje zbirateljev precejšnje, rdeče nalepke, ki so označevale prodana ali rezervirana dela, so letos organizatorji ­odsvetovali.«

Izvršni direktor sejma Markus Huber je ob odprtju prireditve povedal, da sejem vodi nova ekipa, novo je tudi prizorišče, novi so delničarji, in dodal: »Vrnili so se v središče mesta, v park, ki je bil od začetka namenjen ljudem in zato prostor izmenjave mnenj. To je bila spontana geografija, gre za mednarodni sejem, ki ima kuratorski interes v srednji in vzhodni Evropi.«

Umetniški vodja sejma Viennacontemporary je Boris Ondreička. FOTO: Igor Bratož , umetniški vodja sejma, je dodal, da je umetniški sejem »predvsem servis za galeriste, 62 galerij, ki sodelujejo, pomeni ravnovesje, krog, iz katerega zajemamo. Gre za obširen krog z Dunajem v središču, a krog sega do Berlina. Predstavljamo 159 umetnikov v treh etažah Kursalona, čisto spodaj je Cona 1, ki jo zmeraj kurira nekdo, ki ni vpet v institucije, s tem gojimo tudi samokritično platformo sejma. Letos smo pozvali galerije tudi h kiparski ponudbi, rezultate bomo videli prihodnje leto, uvedli smo tudi nov program za zbiratelje. Kot sejem smo usmerjeni h kvaliteti, morda bi lahko rekel, da naša ambicija ni širitev, radi bi namreč vse odličnejšo kvaliteto, zato bo morda na Viennacontemporary v prihodnje povabljenih celo manj in ne več galerij, dovolj smo senzibilni in fleksibilni, da v turbulentnem času zaznavamo pomembna umetniška gibanja, ki govorijo o našem času.«

Trdoživost neodvisnega kulturnega sektorja

Dunajska galerija Krinzinger je ponudila fotografiji Marine Abramović iz niza Študija za spomenik iz leta 2018. FOTO: Igor Bratož , ki je bila pred leti zaposlena na ukrajinskem ministrstvu za kulturo, potem je bila namestnica za kulturo kijevskega županstva, letos pa se je zaposlila na Dunaju pri skladu Erste, je predstavila projekt Stališče o Ukrajini, ki je zajemal razstavo in uvodno večurno debato, na kateri so povabljeni – med njimi sta bila na daljavo tudi ukrajinski minister za kulturo Oleksander Tkačenko in njegova namestnica Galina Grigorenko – razpravljali o Ukrajini in Evropi ter o ukrajinski kulturi na poti v Evropo.

Minister je opozoril, da so doslej dokumentirali več kot petsto primerov ruskega vandalstva nad ukrajinsko kulturno dediščino in da jih veseli sodelovanje v mednarodnih projektih z evropskimi državami (zdaj jih poteka štirinajst), saj je potenciala za sodelovanje veliko. »Gledati moramo naprej, v prihodnost, v kateri bo Ukrajina del Evropske unije.«

Generalni sekretar avstrijskega zunanjega ministrstva Peter Launsky-Tieffenthal je v nastopu ponovil zavezo Avstrije, da bo podpirala Ukrajino, še posebej, ker ruska agresija zadeva celotno Evropo, saj je z množičnimi kršitvami mednarodne zakonodaje in vojnimi zločini povzročila največji premik ljudi po drugi svetovni vojni, na pot je morala več kot četrtina prebivalstva, solidarnost pa je močna predvsem na področju umetnosti že od devetdesetih let prejšnjega stoletja, zdaj pa toliko bolj. »Naslov naše razprave, Ukrajinska kultura na poti v EU, je seveda ustrezen,« je dodal Launsky-Tieffenthal, »vendar lahko iz lastne izkušnje dodam: ukrajinska kultura ni na poti, ker je že zdavnaj v evropskem duhovnem prostoru.«

Galina Grigorenko je več kot dvestoglavemu občinstvu predstavila ukrajinski kulturni sektor v predvojnem stanju, ko sta bila v ospredju tudi zdaj strateško pomembna izvoz kulture in medkulturno sodelovanje, izziv pa je, kako stakniti kulturni obzorji sistemov, ki se precej razlikujeta. Opozorila je, da je ukrajinski neodvisni kulturni sektor zelo trdoživ, upravljanje projektov znotraj tega je posebno. O aktualnih problemih z zaščito kulturne dediščine je povedala, da se s tem zdaj ukvarjajo različni segmenti javne uprave, iščejo najboljše tuje prakse in preverjajo različne modele pomoči kulturi.

Načini pogledovanja v prihodnost

Milja Laurila: Neimenovana ženska IX, 2022, iz serije Neimenovane ženske. FOTO: Igor Bratož , ki velja za eno od najvplivnejših posameznic na mednarodnem umetniškem trgu, je v razpravi povedala, da bodo v Madridu v državnem muzeju Thyssen odprli veliko razstavo ukrajinske avantgardne umetnosti, spomnila je tudi, da sta se med preganjanji ravno v Ukrajino zatekla Malevič in Tatlin. »Putin noče le ozemlja, ampak hoče zavojevati ukrajinsko kulturo, zažgati nacionalno kulturo. Dobro je, da tudi v črnem času pripravljamo projekte, ukrajinski nacionalni muzej nam je posodil šestdeset redkih, izjemnih del za razstavo, sedem tisoč enot iz začetka 20. stoletja čaka na digitalizacijo, sledila bo tudi velika donacija tehnične opreme, a po vojni, vmes pa z izmenjavami podpiramo mlade umetnike. Upam, da nam bo Ukrajina pokazala nov kulturni model, saj se zdaj vsi še oklepamo starih.«

Umetnostni sejem Viennacontemporary je letos galeristom, kustosom in zasebnim zbiralcem ponudil dela iz 62 galerij in 17 držav. Foto Kunst-dokumentation.com/Manuel

Fenomen utrujenosti pomoči

Raziskovalka migracij Judith Koh­lenberger je v debati dodala, da so Avstrijci odprli srce beguncem in jim poskusili pomagati na različne načine, vendar se zdaj dogaja utrujenost, refugee fatigue, ki je znan pojav. Evropejci so nasploh začeli premišljati o učinku sankcij proti Rusiji, vendar ima gostitev umetnikov po njenem mnenju poseben naboj. »To nas uči tudi trdoživosti, moči vztrajanja, saj bodo oni ključni za povojno obnovo sektorja. Po šestih mesecih vojne je težko vzdrževati raven solidarnosti, a treba se je truditi,« je dodala.

Iz lastne izkušnje lahko povem: ukrajinska kultura ni na poti, ker je že zdavnaj v evropskem duhovnem prostoru. Peter Launsky-Tieffenthal, generalni sekretar avstrijskega zunanjega ministrstva

Nekdanji svetovalec ukrajinskega ministrstva za kulturo ­Philippe Kern je povedal, da se je ob začetku vojne zamislil nad svojim svetovalnim početjem in spoznal, da Ukrajinci branijo evropske vrednote. »Veliko motivacije za to je na ukrajinski strani, gre pravzaprav za vojno načina pogledovanja v prihodnost. EU sicer dela svoje, a kultura ni v ospredju, zato svetujem investiranje v kulturo, v mlade talente, tako kot podpiramo druge sektorje, bi morali tudi kulturnega. S kulturnimi projekti je mogoče dvigati solidarnost, treba je ustvariti pogoje za eksplozijo ustvarjalnosti, ki se bo zgodila po vojni, treba je narediti ustrezno mrežo institucij in zakonskih določil ter strukturnih reform v okviru ­kulturne politike.«