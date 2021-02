Borges, Barši in pozaba

V nadaljevanju preberite:



- V Mestni galeriji Ljubljana se vse do 11. aprila lahko sprehodite po labirintu učenja in pozabljanja, ki ga je v sodelovanju s kustosinjo Barbaro Sterle Vurnik ustvaril Jože Barši.



- Baršijeve umetniške prakse so bile po besedah kustosinje Barbare Sterle Vurnik vselej konceptualno naravnane v širjenje mej razumevanja umetniškega dela, ob tem pa se Barši tako na razstavi kot v svojem delu med drugim »navezuje na misel Gillesa Deleuza, da je učenje edino pravo mišljenje«.



- Slovenščina se skozi razstavo meša tudi s španščino in aludira na prepletanje, spajanje in oplajanje znanja, ki se borgesovsko razrašča tako v prostoru kot v gledalcu.