Miha Kovač: Danes je demokracij manj kot v času hladne vojne

Miho Kovača poznamo kot raziskovalca branja, poznavalca slovenskega knjižnega trga, profesorja, pisca in urednika, deluje tudi kot eden od stebrov nove evropske iniciative Dem Read: Democracies Depend on Reading, ki jo je nedavno predstavil na World Expression Forumu (Wexfo) na Norveškem. Nosilni partnerji, ki prihajajo iz Norveške, Nemčije, Španije, Italije in Slovenije, opozarjajo, da danes skoraj tri četrtine svetovnega prebivalstva živi pod avtokratskimi režimi, upad demokratičnih vrednot pa je, pravijo, zvezan z upadom branja na višji ravni.