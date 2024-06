Ko so bili augsburški Fuggerji kot florentinski Medičejci

V nadaljevanju preberite:

Na razstavi Holbein, Burgkmair, Dürer: renesansa na severu v Umetnostnozgodovinskem muzeju na Dunaju je več kot 170 slik, kipov, risb, tiskanih grafik, pa tudi dela zlatarstva in umetnosti izdelave oklepov.

Njen katalog Renesansa na severu: Holbein, Burgkmair in čas Fuggerjev natančneje locira, kje severno od Alp so zagnali nov umetniški izraz, ki je vzniknil v mestih Apeninskega polotoka. To je bilo svobodno cesarsko trgovsko mesto Augsburg, v katerem je imela sedež izjemno bogata poslovna družina Fugger in številne druge finančno močne patricijske družine.

Kdo so bili, kako so bili povezani z umetniki ter kako je živela umetnost v času njihovega vzpona v Augsburgu?