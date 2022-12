Kot Tutankamona je tudi sodobnega človeka še zmeraj strah smrti

V nadaljevanju preberite:

Anja Intihar se je z Markom Frelihom pogovarjala o tem, zakaj je Logatec prav poseben kraj, kako lahko čez Slovenijo pridemo do Egipta, o Tutankamonu in o tem, da ko arheologi izkopavajo grobove, se vedno pojavi vprašanje pietete, odnosa do mrtvih. Egipčani so živeli z mislijo na večno življenje in to naj bi bilo nemoteno. Nihče naj ne bi posegal vanj. Mi pa smo Tutankamona ustavili, mu pobrali vse, kar naj bi posedoval v drugem svetu. Faraon si takšne razgaljenosti zagotovo ni nikoli zamislil.