Kustosova delovna soba

Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, ki sta ga leta 2008 ustanovila družina Zabel in sklad Erste, po vzoru kuratorja in umetnostnega zgodovinarja Igorja Zabela (1958–2005) s številnimi diskurzivnimi, izobraževalnimi in založniškimi programi deluje izrazito povezovalno in interdisciplinarno. Nedavno je soorganiziralo odmeven (že drugi) simpozij Razstavljanje na Slovenskem o razstavljanju likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja ter razstavnih institucijah, v sodelovanju z Masko izdalo knjigo O oblasti v arhitekturi ter soorganiziralo predavanje ukrajinske umetnostne kritičarke, kuratorke in raziskovalke vizualne umetnosti Katerine Iakovlenko Moč umet­nosti: kako se ukrajinska sodobna umetnost odziva na vojno. Toda zakaj je Igor Zabel tako pomemben za slovenski prostor – in kaj je njegova zapuščina?