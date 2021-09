Ljubljano bo razgibala jubilejna 10. Gibanica

V Ljubljani se začenja 10. bienale slovenske sodobne plesne umetnosti Gibanica, ki bo predstavil pregled dogajanja na tem področju v minulih dveh letih. Ob glavnem programu plesnih predstav bo ponudil tri diskurzivne dogodke. Na odprtju bodo podelili nagrado Ksenije Hribar za življenjsko delo 2021 Marku Mlačniku.



Otvoritveni dogodek v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana s pričetkom ob 20. uri so naslovili Početi objem. Naslov je improvizirana koreografska izpeljanka iz predstave Tristanov akord ali sladki poslej. »Objem je točka ustavitve gibanja, hkrati pa je točka vstopa v čisto telesnost. Z drugim. Objem je ultimativno dejanje neizgovorljivega, utelešeni 'dam-sprejmem', ki zahteva le dovolj odprtosti (ali želje), da se 'zapremo' vanj,« piše na spletni strani bienala.



Kot še piše, bodo v »objemalne etude« povabili plesalce vseh generacij, v želji, da izpostavijo to, kar nam je skupno: potrebo po dotiku. Umetniško vodstvo je prevzela Kaja Lorenci, avtorji in nastopajoči so Kristyna Šajtošova, Žigan Krajnčan, Ivan Mijačević, Aleš Zorec, Kaja Lorenci in gostje, avtorja glasbe sta Aleš Zorec in Ivan Mijačević.



Na odprtju bodo podelili nagrado Ksenije Hribar za življenjsko delo 2021 Marku Mlačniku. Mlačnik je, kot piše v utemeljitvi, kot avtor podpisan zgolj pod peščico koreografskih in plesno-gledaliških projektov, vendar je v novejši zgodovini sodobnih scenskih umetnosti na Slovenskem s svojim koreografskim in plesnim umetniškim delom verjetno najznamenitejši avtor v senci.



Svojo plesno pot je začel v krogih Studia za svobodni ples. Sodeloval je s Ksenijo Hribar ter z večino svojih plesno-koreografskih kolegov iz Plesnega teatra Ljubljana, je tudi ključni sodelavec Dragana Živadinova. V Slovenskem mladinskem gledališču sooblikuje enciklopedična dela.



Selektorji Zala Dobovšek, Bettina Masuch in Benjamin Perchet so v tekmovalni program letošnje Gibanice izbrali osem predstav: Fent Cua/Medtem ko smo čakali (avtorstvo in koreografija Joana Serra Foraste, Urša Sekirnik, Carlota Grau Bages), Sine (Nataša Živković), Predmetenje (Jan Rozman), Song (Mala Kline), Odvečni (EN-KNAP Group),"Neodpovedan"let (Alien Express - Žigan Kranjčan, Gašper Kunšek), Jata izkušenih ptic (Ajda Tomazin) in Izumitelj na zemlji (Bara Kolenc).



Odločali so se med 55 predstavami. Kot je na nedavni novinarski konferenci povedala Zala Dobovšek, je bilo njihovo vodilo »dobre, zanimive, kakovostne predstave, ki bodo v polnosti zaživele z občinstvom«.



Predstava Ni mogoče čakati zaman Leje Jurišić in Miklavža Komelja pa se je pa uvrstila neposredno v tekmovalni program zaradi lovorike, ki jo je Leja Jurišić prejela na minuli Gibanici za predstavo Skupaj, ki je nastala v soavtorstvu z Markom Mandićem v produkciji društva Pekinpah.



Na programu letošnje Gibanice so tudi trije diskurzivni dogodki: okrogli mizi na temo Nacionalne plesne platforme - supermarketi ali stičišča? in Gibanica, pogled v prihodnost ter pogovor z avtoricami in avtorji izbranih del, ki so ga naslovili Slovenski sodobni ples včeraj, danes, jutri.



Bienale slovenske sodobne plesne umetnosti Gibanica pripravlja Društvo za sodobni ples Slovenije s partnerji. Prizorišča letošnje Gibanice so Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, Cankarjev dom, Center kulture Španski borci, na Novem trgu in v CUK Kino Šiška.



Ob zaključku Gibanice 18. septembra bodo podelili nagradi za najboljšo predstavo po izboru občinstva ter nagrado strokovne komisije.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: