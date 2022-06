Ocenjujemo: Alen & Robi Predanič: The Witch Twins

V nadaljevanju preberite:

Alen in Robi Predanič ustvarjata kostume, rekvizite, fotografije, videe, posodo, skulpture, med svoje vplive pa ob animiranih filmih in pravljicah ter filmih, kot so Harry Potter, Matilda in Čudežno potovanje, ki gradijo dodelana vesolja, polna lastne pravljične logike, uvrščata režiserje, kot sta Tim Burton in Hajao Mijazaki.

Ob ogledu njune pravljično-psihedelične umetnosti bi lahko kot referenco dodali še režiserja Alejandra Jodorowskega, predvsem njegov film Sveta gora iz sedemdesetih let, spomnimo se tudi na esej Notes on Camp (Zapiski o campu) Susan Sontag, ki je definirala slog, utemeljen na teatralnosti in namerni uporabi kiča (slog, ki svet dojema kot estetski fenomen).