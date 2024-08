Oko esteta, ki ne dopušča kompromisov

V nadaljevanju preberite:

Pred dnevi se je poslovil fotografski mojster, čigar obsežen in raznolik opus, ki je od šestdesetih let nastajal v črno-beli analogni tehniki, so zaznamovali motivi železarske industrije ter portreti slovenskih umetnic in umetnikov. Tihomir Pinter (1938), po poklicu farmacevt in kemik, je v svoji temnici izpopolnil mojstrstvo klasične fotografske tehnike, ob tem pa vanjo uvajal nove generacije fotografov.

Kot je poudarila Barbara Savenc, so se njegove fotografije nemalokrat zdele sorodne slikarskemu raziskovanju. Zasledimo lahko pojme, kot so ekspresivnost in lirika, chiaroscuro, nova figuralika, akcijsko slikarstvo in grafika, med avtorji, s katerimi so ga primerjali, pa Mondriana, skupino De Stijl in Tapiesa.