Ponovna opredelitev našega razumevanja napredka

Umetniška praksa Nicolása Lamasa­ je praksa nenehnih presečišč, nenehnega iskanja, tavanja, umeščena na presek med človekom, naravo in tehnologijo, med ustvarjeno in najdeno. Alenka Trebušak, kustosinja razstave Scenarij za soobstoj, ki je v Cukrarni na ogled do 12. januarja,­ je poudarila, da nas umetnikova dela s poudarjanjem vezi med preteklostjo in prihodnostjo spodbujajo »k razmišljanju o spremenljivi naravi stvari, ki so vpete v nenehen tok rasti, premen in razkroja«.