Če fotografija ni dovolj dobra, nisi bil dovolj blizu

Med pandemijo so družbena gibanja v Sloveniji v znak nezadovoljstva s politično situacijo zavzela držo, izrazito angažirano proti sistemom moči. Razstava Naša last: slovenska protestna fotografija 2020–2022, v Galeriji Jakopič na ogled do 26. januarja, tako skozi več kot 250 fotografij 38 avtorjev predstavlja dveletno obdobje pandemije in demonstracij. Na njej s svojimi deli sodelujejo tudi Delovi fotografi.

Fotografija vsekakor obvešča javnost in jo seznanja z dogodki tako na lokalni kot na svetovni ravni, a hkrati je tudi orodje za mobilizacijo, poudarjata Julija Hoda in Metod Blejec, »spomnimo se na primer fotografij Roberta Cape iz druge svetovne vojne ali kultne fotografije Nicka Uta iz Vietnama, ki jo je javnost poimenovala 'napalmovo dekle' – oba sta s podobami vzbudila zavest zahodnega sveta«.