Sredi gričev Kalifornije, obsijanih z večnim soncem, stoji klinika von Spatz, psihiatrična bolnišnica za razrvane umetnike. Tam se ob živčnem zlomu znajde tudi »oče neke miške« Walt Disney, družbo na kliniki pa mu delata še umetnika Tomi Ungerer in Saul Steinberg. No, in kopica pingvinov.