Prestop iz etnoloških v umetniške zbirke

Umetnost staroselcev je bila v zahodni hemisferi dolgo obravnavana kot pejorativna, nato se je pojavljala zgolj kot etnološki­ fenomen, v modernizmu pa v marsičem zgolj kot ekspropriacija domnevno eksotičnih form in vsebin z avro avtentično primarnega. Principi vzvišenega in paternalističnega orientalizma so se pravzaprav začeli razkrajati šele pred nekaj desetletji. Danes smo priča izjemnemu vzponu in univerzalni favorizaciji staroselske umetnosti. Najboljši kazalnik tega trenda so velike likovne oziroma vizualne manifestacije po svetu.