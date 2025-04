Ste že obiskali MUZO?

V prostorih čudovite secesijske stavbe na Čopovi ulici 3 v središču Ljubljane je nekoč domovala Mestna hranilnica ljubljanska. Danes tam ljubitelje umetnosti in naključne obiskovalce pričakuje estetsko dovršena in v tem delu Evrope edinstvena galerija sodobne vizualne umetnosti.

Največja zasebna zbirka v Sloveniji

V galeriji, ki deluje pod okriljem NLB in se razprostira na 1000 m2, so razstavljena izbrana dela iz umetniške zbirke NLB. Ta je bila leta 2017 razglašena za nacionalno bogastvo Republike Slovenije in danes šteje več kot 2000 umetnin, s čimer velja za največjo zasebno zbirko v Sloveniji. Leta 2023 je NLB začela znova odkupovati umetniška dela, tokrat iz celotne jugovzhodne Evrope, s čimer se je zbirka iz nacionalne preobrazila v mednarodno umetniško zbirko.

MUZA kot prostor učenja in kulture

Ime MUZA ni bilo izbrano naključno. Poleg pomena, ki se nanaša na navdih, muze in umetnost, je MUZA tudi akronim: M za muzej, UZ za umetniško zbirko in A za akademijo. V prvem nadstropju stavbe je namreč Muzej bančništva Slovenije, ki služi tudi finančnemu opismenjevanju, v drugem in tretjem nadstropju pa nova galerija.

Doruntina Kastrati, Hrbtenica (serija Javni junaki in skrivnosti), 2019/V ozadju: Biljana Djurdjević, Študija primera 1, Umivalnica, 2021/22. FOTO: Matko Mioč

Razstava Eho: Dialog umetnosti

Otvoritvena razstava Eho | NLB sodobna umetniška zbirka v dialogu predstavlja 70 umetniških del iz zbirke NLB. Med njimi so tako nova dela, odkupljena v zadnjih dveh letih, kot tudi zgodnejša dela slovenske umetnosti 20. stoletja. Razstava se osredotoča na tri ključne teme: krajina, skupnost in identiteta, ki skozi umetniška dela raziskujejo kulturno in duhovno bogastvo ter kompleksnost regije jugovzhodne Evrope. Dr. Meta Kordiš, soavtorica razstave Eho in kustosinja umetniške zbirke NLB, je ob odprtju razstave povedala: »Začetki nastajanja zbirke segajo v začetek sedemdesetih let 20. stoletja, ko je bila stolpnica na Trgu republike 2 opremljena z likovnimi deli. Izbor del je sledil jasnemu konceptu. Enako je bilo ob koncu stoletja. Tedaj je banka ob celoviti prenovi stolpnice v svoje prostore umestila dela, ki so dopolnila in nadgradila zbirko, hkrati pa je umetniška zbirka NLB postala tudi formalna entiteta. Zgodovina nastajanja zbirke je bila vedno zaupana strokovnjakom s področja umetnosti. Za formiranje in gradnjo kakovostne zbirke in njenega predstavljanja ter vrednotenja pa je pri takem projektu ključna avtonomnost stroke. V banki so se tega vedno zavedali, saj je transparentnost bistveni del poslovne etike.«

Ob odprtju izšel spominski bankovec in srebrnik NLB MUZA je odprtje nove galerije zaznamovala tudi z izdajo unikatnega bankovca in srebrnika, na katerih je upodobljena 120 let stara stavba Mestne hranilnice ljubljanske, kjer danes domuje MUZA. Cena srebrnika je 50 EUR, bankovca 7 EUR, bankovcev s posebnimi številkami pa 9 EUR. Za vse obiskovalce sta bankovec in srebrnik na voljo v MUZI na Čopovi ulici 3 v Ljubljani, od torka do nedelje, od 10. do 18. ure.

NLB MUZA je izdala unikatni bankovec in srebrnik. FOTO: Matko Mioč

Vabljeni na ogled

Galerija MUZA je odprta vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 10. do 18. ure. Otvoritvena razstava Eho bo na ogled do 8. februarja 2026, zato ne zamudite priložnosti, da doživite izjemno zbirko umetniških del in se potopite v svet sodobne umetnosti.

Vabljeni k odkrivanju čara umetnosti v prostoru, ki združuje tradicijo, ustvarjalnost in kulturni dialog.

Naročnik oglasne vsebine je NLB/ NLB MUZA