Takšni in drugačni baloni

Če so bitcoin in druge kriptovalute digitalna alternativa klasičnim valutam, je – ali bo potencialno postal – NFT alternativa klasičnemu zbirateljstvu. Gre za še eno platformo, ki temelji na tehnološki bazi blockchain oziroma veriženju podatkov, NFT elektronski identifikatorji pa omogočajo svojevrstno digitalno kolekcionarstvo. Certifikat je dokaz za avtentičnost in unikatnost določene podobe, slike, fotografije, grafike, gifa, glasbene skladbe, tvita, mema, računalniške igre ... oziroma tako rekoč kateregakoli »predmeta« ali vsebine. Seveda ne manjka skeptikov, ki jim ne gre v glavo, zakaj bi nekdo plačal milijone za nekaj, do česar lahko dostopa brezplačno, s klikom računalniške miške. Po drugi strani pa ni nič manj nesmiselno odšteti šestmestno vsoto za banano Maurizia Cattelana ali sto milijonov evrov za kovinski balon Jeffa Koonsa.