Umetnost ob poletnem solsticiju

»Plameni kresa bodo prižigali­ tleče iskre mlajših slovenskih umetnikov in osvetlili njihov odnos do digitalnosti in sveta.« Tako poetično so v ljubljanski galeriji os/moza najavili razstavo Kres, ki predstavlja deseterico mladih avtorjev, ki se posvečajo digitalnim vizualnim praksam. Kuratorki Sara Bezovšek in Lara Mejač ter kurator Dorijan Šiško so v izbor uvrstili dela umetnikov, ki se podpisujejo bodisi s svojim imenom bodisi z različnimi bolj ali manj enigmatičnimi vzdevki: Celeste Sanja, Beti Frim, Jaka Juhant, Vid Koprivšek, Farah Sara Kurnik, Matej Mihevc, Edina Muftić, Neo Nor, Uno.Tisto in Niko Zelenik. Odprtje razstave se je časovno ujelo s poletnim solsticijem, zato so 20. junija v galeriji prižgali simbolični ogenj.