»Celoten opus Maksima Gasparija je sooblikoval množični likovni okus Slovencev. Pripomogel je k določitvi sestavin za oblikovanje narodove istovetnosti ter vplival na njihovo rabo in utrjevanje notranje in zunanje razpoznavnosti.« Tako je njegovo delo ocenila Bojana Rogelj Škafar, avtorica in kustodinja razstave Maksim Gaspari: Ustvarjene podobe naroda, ki jo bodo danes odprli v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM).