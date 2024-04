Van Gogha si je ogledalo že 50.000 ljubiteljev umetnosti

V nadaljevanju preberite:

Z veliko razstavo van Goghovih del v tržaškem muzeju Revoltella Slovenci na novo odkrivajo Trst. Ne več le kot nekdanjo nakupovalno meko, ampak tudi kot bogato mesto z burno zgodovino, značilno za stičišče narodov in kultur. Dolgo najpomembnejše avstrijsko in italijansko pristanišče s statusom prostocarinskega območja in nekaj časa tudi mesto, v katerem je bilo največ Slovencev, je na poseben način zaznamovalo prostor. Slovence zato še bolj pritegne s kulturnim brbotanjem.

V Trstu trenutno vzbuja največ pozornosti več kot 50 del nizozemskega barvitega slikarja Vincenta van Gogha, zato nam je direktorica muzeja Revoltella Francesca ­Locci odgovorila na nekaj vprašanj o razstavi in tržaškem kulturnem brstenju.