Zgolj opazovalec odnesel piranski Grand prix

Dijak 4. letnika Gimnazije Vič Matic Moškon iz Ljubljane je za svoje delo zGOLj opazovalec prejel Grand Prix 57. mednarodnega slikarskega Ex-tempora v Piranu. Žiriji je letos predsedoval direktor Akademije lepih umetnosti iz Benetk Riccardo Caldura, v njej pa sta odločala še ravnateljica in kustosinja Muzeja Lapidarium iz Novigrada Jerica Ziherl in umetnik ter znanstevnik Vadim Fiškin.

Svojo izbiro za najvišjo nagrado je žirija utemeljila tako: »Zelo mlad avtor razkriva v svojem delu kvaliteto psihološke introspekcije, ki jo ponuja že naslov zGOLj opazovalec. Širši okvir teme, v katero je umestil svojo idejo, je razmislek o pogledu in funkciji opazovalca in oddaljevanje posameznika od svoje okolice. V redkih nevtralnih barvah kaže slika izjemno harmonijo in spominja na neko rahlo retro atmosfero, ki jo razbiramo tudi v sami formalni kompoziciji, še zlasti s premišljenim poudarjanjem obraza. Uporabi idealno zvrst upodabljanja v tovrstnem sodobnem likovnem raziskovanju.« Nagrajena slika je v tehniki olja na platnu (70 cm krat 79 cm).

Posebna nagrada Cesare Dell'Acqua: Mladen Stropnik - Beu oblak, tehnika kolaž (50 krat 70 cm) Foto Jadran Rusjan

Na najstarejši in najbolj množičen tovrstni slikarski dogodek v državi se je prijavilo 227 udeležencev iz treh držav, ki so oddali 194 likovnih del. Žirija je za razstavo izbrala 81 del, od teh jih 34 visi v Mestni galeriji Piran. 47 pa v portoroški Galeriji Monfort (skladišče soli). V Mestni galeriji Piran bo razstava odprta do 2. oktobra, v Monfortu pa do 9. oktobra. Direktorica Obalnih galerij Piran Mara Ambrožič Verderber, je povedala, da so se letos še posebej potrudili in privabili kar 40 mlajših ustvarjalcev. Sicer pa je piranski Ex- tempore ostal nekakšen istrski slikarski praznik, ki povezuje zelo različne kategorije likovnih umetnikov in hkrati prerez različnih tokov raziskovanj slikarstva v regiji. Povezuje tako profesionalce, (nekaj manj kot tretjina je akademsko izobraženih vizualnih umetnikov) kot ljubiteljske slikarje, hkrati pa ohranja značaj tekmovalnosti in druženja. Nagrajenci se pogosto tudi v kasnejši karieri uspešno dokazujejo kot obetavni slikarji in še dodatno utrjujejo svojo ustvarjalno moč.

Nagrada Tartini 330: Metka Pepelnak - Amulet, tehnika papirna pulpa na platnu (100 krat 100 cm) Foto Jadran Rusjan

Tokrat so Obalne galerije podelile štiri glavne nagrade, poleg njih pa so podjetja in posamezniki dodali še 17 odkupnih nagrad, tako da je skupni nagradni sklad dosegel vrednost 14.300 evrov. Grand prix znaša letos 2000 evrov, vendar je Mara Ambrožič Verderber napoveala, da bodo prihodnje leto nagrado bistveno povišali, saj želijo na dogodek zvabiti več še bolj uveljavljenih umetnikov.

Piranski slikarski praznik je nekaj posebnega ne le zato, ker traja že 56 let in povezuje tako različne kategorije likovnih ustvarjalcev. Sem pridejo starejši in tudi slikarji začetniki, akademsko izobraženi, poklicni in ljubiteljski slikarji. Pester je tudi nabor predstavljenih tehnik in žanrov, od abstraktnega akcionizma do klasičnega informela, geometrijsko-arhitekturnih, konceptualnih žanrov, do romantičnega nadrealizma, hiperrealizma a tudi drugih. Težko bi rekli, da je značilen odraz dogajanja v sodobni likovni umetnosti, je pa predstavitev delčka ustvarjalnega dogajanja na likovnem področju tako na profesionalnem kot ljubiteljskem slikarskem področju v regiji,« je pojasnila Mara Ambrožič, ki je pred kratkim doživela velik uspeh kot kuratorica v norveškem Centru sodobne umetnosti NITJA v Lillestromu.

Nagrada Mladi: Blažka Križan - Tokovi lasersko rezljan papir (60 krat 60 cm). Foto Jadran Rusjan

Poleg velike nagrade je žirija podelila še nagrado Tartini 330, ki jo v obliki samostojne razstave del v Hiši Tartini ob 330. obletnici velikega glasbenika podeljuje Skupnost Italijanov iz Pirana, nagrado je za delo Amulet (v tehniki papirne pulpe na platnu 100 cm krat 100 cm) prejela Metka Pepelnak iz Kresnic. Obalne galerije Piran so podelile posebno nagrado Cesare Dell'Acqua (po piranskem slikarju iz 19. stoletja, ki je med drugim poslikal dela za grad Miramare - nagrada v obliki samostojne razstave v Mestni galeriji Piran) Mladenu Stropniku iz Ljubljane za delo Beu oblak v tehniki kolaža (50 cm krat 70 cm) in nagrado Mladi, za mlade ustvarjalce do 35 let, ki jo je v obliki samostojne razstave v galeriji Pečarič prejela mlada akademska slikarka Blažka Križan s Ptuja za sliko z naslovom Tokovi (v tehniki lasersko rezljanega papirja 60cm krat 60 cm).