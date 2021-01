Razstava Moderne galerije po oceni veleposlanika sporna in škandalozna

Veleposlaništvo bo promoviralo ustvarjalnost, povezano izključno s Slovenijo

O razstavi se niso pozanimali

So se sploh posvetili vsebini razstave?

»Veleposlaništvo je bilo samo informirano, da se nekaj pripravlja, to pa je tudi vse,« je v odzivu za Televizijo Slovenija po objavi depeše povedal Kunstelj. Notranje komunikacije in depeš pa ni želel komentirati. STA

V kulturnem in širšem okolju Slovenije odmeva zpis slovenskega veleposlanika v Rimuter besede s tukajšnjih ministrstev za kulturo in zunanje zadeve, ki se nanašajo na načrtovano razstavo v enem osrednjih muzejev v Rimu.Tednik Mladina je objavil dokument, ki odraža, da veleposlanik nasprotuje sodelovanju ljubljanske Moderne galerije pri razstavi Večje od mene, junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije kustosinje, ki jo je v svoj program sprejel elitni rimski muzej MAXXI. Ta muzej jo namerava tudi sam financirati.Kot pove že njegovo ime, je posvečen 21. stoletju in sodobnosti. Njegovo zgradbo je zasnovala slavna, danes pokojna arhitektka, prejel je Stirlingovo nagrado elitnega Kraljevega združenja britanskih arhitektov, v muzeju ob programu razstav hranijo stalno zbirko del mnogih najpomembnejših mednarodnih sodobnih umetnikov. Te reference niso preprečile ocene Kunstlja, sicer inženirja lesarstva, da je razstava – kot navaja STA – sporna in škandalozna. Sploh ob 30. obletnici plebiscita in samostojnosti Slovenije.Kot je veleposlanik zapisal v depeši, ki jo je 12. januarja med drugim poslal zunanjemu ministrstvu, razstavi nasprotuje predvsem zato, ker je projekt povezan s tematiko nekdanje Jugoslavije in ker ne predstavlja dosežkov slovenske umetnosti.»Naš kolegij se je zaključil s sklepom veleposlanika, da VRI (veleposlaništvo v Rimu) razstav iz Slovenije s tematiko ex Jugoslavije ne bo promoviralo in tudi ne organiziralo, še zlasti pa ne v obdobju 30-letnice,« med drugim piše v depeši, katere del je objavila Mladina. V dokumentu je še zapisano, da bo veleposlaništvo promoviralo le umetniško ustvarjalnost, povezano izključno s Slovenijo.Ali bo izključno slovenska umetnost po viziji veleposlanika prepričala kateri koli pomembnejši mednarodni muzej, da bi jo pokazal, in to na lastne stroške, depeša ne omenja. Kaj sploh je umetniška ustvarjalnost, povezana izključno s Slovenijo? Torej ločena od preostanka sveta?Tudi na zunanjem ministrstvu so za STA zapisali, da se strinjajo z veleposlanikom, da »razstava ne more biti del kulturno-promocijskega programa obeleževanja okrogle obletnice državnosti ali programa slovenskega predsedovanja Svetu EU«.Na ministrstvu za kulturo pa so pojasnili, da veleposlanik ni zahteval, da se razstava prepove, izrazil je le mnenje, da ni primerna za vključitev v projekt praznovanja 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije in slovenskega predsedovanja EU. Razstava po mnenju ministrstva »žal ne zasleduje takih ciljev in vrednot mednarodne promocije slovenske kulture in umetnosti v svetu, da bi jo lahko vključili v program dveh tako pomembnih mednarodnih projektov, kot sta zgoraj navedena projekta«.Mladina ob tem pojasnjuje, da so se za razstavo odločili v muzeju MAXXI v sklopu več let trajajočega opusa predstavljanja sodobne umetnosti, ki nastaja na širšem območju Sredozemlja. Predstavila bo sodobno umetnost z območja nekdanje Jugoslavije, njena rdeča nit pa je herojstvo. K oblikovanju razstave je muzej povabil nekdanjo direktorico ljubljanske Moderne galerije. Na njej sodeluje več kot 50 umetnikov iz držav nekdanje Jugoslavije, tudi več kot deset takih, ki so neposredno povezani s Slovenijo.Razstava naj bi bila postavljena že leta 2018, a so zaradi organizacijskih težav in pandemije odprtje večkrat preložili. Pod naslovom Večji od mene: sodobna umetnost in jugoslovanska dediščina naj bi bila razstavljena od oktobra do decembra letos v Moderni galeriji.V Moderni galeriji so za STA danes odgovorili, da o nasprotovanju veleposlanika razstavi niso bili obveščeni. »Mi smo o tem pismu veleposlanika zvedeli iz Mladine, kar je nedopustno, saj bi moralo veleposlaništvo ali ministrstvo za kulturo preveriti dejstva tudi pri nas,« so zapisali.Zdenka Badovinac je v odzivu za Mladino dejala, da jo je presenetilo, da se veleposlanik ni pozanimal, kaj ta razstava je in kdo je njen producent. »Razstavo v muzeju MAXXI v celoti financira italijanska stran,« je dodala. Veleposlanikovo pismo po njeni oceni tudi »kaže neobveščenost o dejstvih in sodi o razstavi na podlagi nacionalnega kriterija, kar je v sodobnem svetu nedopustno«.Na novico o nasprotovanju veleposlanika sodelovanju Moderne galerije pri razstavi so se danes že odzvali v Levici. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se z veleposlanikovo depešo vladajoča politika ne vpleta le v program Moderne galerije, ki je razstavo predvidela tudi v svojem letnem načrtu, ampak posega tudi v program zasebnega mednarodno priznanega muzeja MAXXI, ki je pobudnik in financer te razstave. Stranka proti temu protestira.»Slovenska politika, zvesta, s to gesto ponovno dokazuje, da ne izbira sredstev pri uničevanju vsega, kar ji ni povšeči in da po njenem mnenju očitno nismo dorasli niti kritičnemu pogledu na lastno zgodovino niti demokratičnim načelom,« so kritični v Levici.