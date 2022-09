V Žirovnici nova trgovina

Gradbeništvo

Obnova Vipavske ceste

Foto: Katja Željan

Na vipavski hitri cesti H4 se na odseku med priključkom Šempeter pri Gorici in mejnim prehodom Vrtojba začenja obsežnejša obnova vozišča in objektov, ki bo trajala predvidoma do sredine decembra letos. Od sobote, 10. septembra, od 5. ure, do ponedeljka, 12. septembra, do 1. ure bo zaradi pripravljalnih del vzpostavljena popolna zapora odseka med Šempetrom pri Gorici in Vrtojbo proti Italiji, obvoz bo urejen po vzporedni državni cesti, so sporočili z Darsa.

Trgovina

Odprtje nove poslovalnice

Foto: Jure Eržen/Delo

Odprtja nove, sodobne Mercatorjeve trgovine v Žirovnici se je udeležilo tudi vodstvo Mercatorja, predsednik uprave Tomislav Čizmić pa je ob tem napovedal nadaljevanje razvoja podjetja, ki temelji na zelenem prehodu, digitalizaciji ter premijski nakupovalni izkušnji. Najboljši sosed je lokalnemu vrtcu ob tej priložnosti izročil tudi donacijo v vrednosti tisoč evrov, so sporočili iz Mercatorja.

Podjetništvo

Cestni prevozniki bi zaposlovali tujce

Foto: Hyundai

Združenje za promet pri GZS je, skupaj s Sekcijo za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo, včeraj organiziralo strateško nacionalno konferenco z naslovom Trajnostni razvoj cestnega prometa. Namen konference je bil spodbuditi dialog med deležniki, predvsem med prevozniškimi podjetji in državo, ki mora oblikovati strategijo in politike, ki bodo podlaga, da bi cestni promet v Sloveniji dejansko postal trajnosten in konkurenčen, so sporočili iz OZS.

