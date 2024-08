Brez strahu v novo šolsko leto v Kamniku

V nadaljevanju preberite:

Po skoraj treh letih gradnje bodo učenke in učenci v ponedeljek vendarle prestopili prag nove osnovne šole (OŠ) Frana Albrehta v Kamniku. Star, dotrajan in nevaren šolski objekt nameravajo še letos podreti, zemljišče pa nameniti športnim in parkovnim površinam. Koliko je stala naložba v sodobno šolo, za katero je tudi šolsko ministrstvo primaknilo 2,3 milijona evrov, vodstvo kamniške občine še ne more razkriti, ker še nimajo zbranih vseh podatkov.