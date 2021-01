Odlomljeni del krošnje za kratek čas zablokiral cesto v Trnovem

Zrušitev vej na Eipprovi ulici v Ljubljani. FOTO: Luka Vidic

Na Eipprovi ulici v Trnovem v Ljubljani se je danes nekaj pred 7. uro zjutraj odlomila polovica krošnje ter zgrmela na cesto in pločnik. Stanovalci bližnjih hiš so ob ropotu in tresenju, ki je spremljalo padec krošnje, sprva sklepali, da gre za potres, nam je sporočil tamkajšnji stanovalecO dogodku so obvestili policijo, pristojni pa so poskrbeli, da so veje in hlodovine razžagali in odpeljali. Luka Vidic, sicer krajinski arhitekt, domneva, da se je drevo odlomilo zaradi nestrokovnega obrezovanja (tako imenovanega obglavljanja), ki je bilo opravljeno pred več desetletji in pri katerem je bila krošnja obrezana bolj, kot je to sprejemljivo za nadaljnjo rast drevesa.»Sčasoma je na mestu poškodb trohnoba lesa napredovala do zrušitve v povsem mirnem jutru,« je dodal in opozoril, da je pri drevesu šlo za staro poškodbo. Zaradi tega je po njegovem ključno, da pristojni opravijo analizo z namenom, da se prepreči podobne dogodke v prihodnje.