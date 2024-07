Slovesnost v Bazi 20 privabila številne obiskovalce

V nadaljevanju preberite:

»Uničevalna vojaška industrija in militaristična politika, ki gradita dobičke na uničenih prihodnostih najbolj nedolžnih, ne bi smeli imeti mesta v sodobni družbi. Kot tudi ne ideje, politike in politiki, ki legitimirajo svoj obstoj na zaničevanju, poniževanju in sovraštvu do drugih. To ni nič drugega kot cenen populizem, politika, izpraznjena vizije boljše družbe. A takšne ideje so nevarne in ne smemo jih jemati zlahka,« je zbrani množici povedala osrednja govornica ministrica za kulturo Asta Vrečko na prireditvi v Bazi 20, ki je bila posvečena spominu na vlogo Kočevskega roga med NOB.

Sobotni dogodek se je začel z ogledom barak partizanskega odporniškega gibanja, ki so bile postavljene med okupacijo. Skupino je vodil in ji razlagal sodelavec Dolenjskega muzeja Jože Saje, ki je obiskovalce temeljito seznanil tudi o vlogi in pomenu Baze 20. Baza 20, najprej imenovana Točka 20, na kateri je bilo od aprila 1943 do decembra 1944 bivališče političnega vodstva slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja, je edini na tako skriven način zgrajen in ohranjen sedež vodstva kakega odporniškega gibanja v Evropi in pomemben spomenik slovenske državnosti.