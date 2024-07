V Hotiču bo pouk še naprej v nevarni šoli

V nadaljevanju preberite:

Z novim šolskim letom hotiški učenci do petega razreda osnovne šole in tudi vrtčevski otroci še ne bodo prestopili praga novega vzgojno-izobraževalnega objekta (VIO) v Hotiču. Litijska občina ga gradi že skoraj dve leti, obljublja pa ga poldrugo desetletje. Razdelitev projekta v dve fazi in med drugim tudi pomanjkanje finančnih sredstev sta razloga, da bodo učenci s prvim septembrom spet obiskovali pouk v dotrajani in nevarni stari šoli, malčki pa vrtec v prostorih tamkajšnjega gasilskega doma.