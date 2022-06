Drugačen pogled na Ljubljano

V nadaljevanju preberite:

Avtor razstave Bojan Stepančič, rojen aprila 1972, se s fotografijo intenzivno in tudi poklicno ukvarja zadnjih 20 let. Doslej je imel več kot 15 samostojnih fotografskih razstav. Večina je bila ubrana na temo glasbe v fotografiji, tokratna pa se posveča raziskovanju urbanega prostora Ljubljane. Razstava bo na ogled do 19. junija.