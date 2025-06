Garažna hiša pri živalskem vrtu ni utonila v pozabo

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je v načrtu upravljanja krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib predlagan razmislek o zaprtju Večne poti za osebni promet, na magistratu pripravljajo dokumentacijo za gradnjo garažne hiše pri živalskem vrtu. S postavitvijo parkomatov in zapornic v njegovi neposredni bližini so lani sicer uredili mirujoči promet, a se je vzdolž Večne poti predvsem pred vhodom v Mostec razbohotilo divje parkiranje. Kako ukrepajo redarji in kakšne so kazni ter kdaj bi lahko zaživela še ena (občinska) parkirna hiša v Ljubljani?