Gora smeti iz Ljubljanice letos manjša kot lani

S čiščenjem Ljubljanice se je danes končala tradicionalna spomladanska akcija Za lepšo Ljubljano. V ekoliški čistilni akciji je tokrat sodelovalo približno 30 potapljačev, ki so iz reke spet potegnili goro smeti, a dobra novica je, je povedala Aleksandra Papež iz Turizma Ljubljana, da jih je letos manj, kot jih je bilo lani. Potapljači sicer vsako leto iz Ljubljanice izvlečejo od dve do štiri tone odpadkov.

Akcija Za lepšo Ljubljano se je sicer začela 22. marca, na svetovni dan voda, sklenila pa se je ob svetovnem dnevu Zemlje, ki je bil včeraj. Na zaključni prireditvi s kulturnim programom so mimoidoči v zahvalo za skrb za čisto okolje prejeli rastline in cvetlična semena; po besedah Aleksandre Papež so razdelili 350 rastlin iz Botaničnega vrta v Ljubljani in več kot vrečk s 400 semeni s sporočilom: »Človek, ne meči smeti. Raje meči cvetlična semena.«

Ulov današnjega dne FOTO: Matjaž Tavčar

Na ekološko-čistilni akciji so sodelovali potapljači, člani Društva za podvodne aktivnosti Vivera in drugih društev Slovenske potapljaške zveze, ribiči, gasilci, čolnarji, reševalci in drugi, ki skrbijo za čistočo Ljubljane in Ljubljanice. Odpadke iz reke so zbrali na Čevljarskem mostu – v opomin, da reka ni smetišče. Tudi tokrat je bila največja bera koles, tudi skiro je bilo opaziti vmes, gostinski stol, nakupovalni voziček, nekaj košev in drogov, vse skupaj pa je bilo ovešeno s plastičnimi vrečkami. Da je bila »razstava« poučna, je pričalo veliko zanimanje mimoidočih in navsezadnje vzklik enega izmed deklet: »Ne morem verjeti, jaz pa sem se hotela kopati v tej vodi.«