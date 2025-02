Gradbinci za ureditev aleje Žale zahtevajo preveč

V nadaljevanju preberite:

Ker je v občinski blagajni za ureditev osrednje aleje na Žalah namenjenih dobrih 10 milijonov evrov, na razpisu pa so prejeli ponudbi, ki sta za več kot milijon in pol evrov presegli načrtovano porabo davkoplačevalskega denarja, so se na magistratu odločili, da javnega naročila ne bodo oddali. Razpis bodo očitno morali ponoviti. Prenovo Tomačevske ceste, ki bo po novem odprta le za mestni potniški promet in intervencijska vozila, morajo dokončati do konca prihodnjega leta.