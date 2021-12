Iz središča občine po brvi čez Savo in proti Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Prebivalci z levega brega Save bodo do konca prihodnjega leta dobili v Medvodah neposredno povezavo do občinskega središča, kolesarji pa novo povezavo preko Pirnič in Vikrč do visečega mostu čez Savo in nato preko Mednega naprej proti Ljubljani. Župan Nejc Smole je v četrtek z izvajalci namreč podpisal pogodbe za skupaj 2,3 milijona evrov vreden projekt za izgradnjo kolesarske poti in brvi.