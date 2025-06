Kako bo videti nov bazen v Vevčah (Foto)

Na nekdaj zelo priljubljenem vevškem kopališču, ki ga je občina od družbe Krater kupila poleti leta 2018, delavci družbe VG5 hitijo z zaključnimi deli. Župan Zoran Janković namreč pričakuje, da bodo lahko prvi obiskovalci v tem športno-rekreativnem kompleksu ob Ljubljanici, ki ima tako notranji kot tudi zunanji olimpijski bazen, zaplavali že prihodnji mesec.

Za prihodnje leto pa je župan napovedal poenotenje odpiralnih časov in cen vstopnic na vseh občinskih kopališčih, ki jih upravlja Šport Ljubljana.

Delavci VG5 hitijo še z zadnjimi zaključnimi deli na bazenu Vevče. FOTO: Leon Vidic/Delo

Gradbeno pogodbo za oživitev vevškega kopališča so na MOL z družbo VG5 sklenili avgusta leta 2023, dela pa so se nekoliko zavlekla prav zaradi poplav, ki so takrat zajele celotno državo. V okviru prenove nekdanjega kopališča Papirnice Vevče so izvajalci že skoraj v celoti uredili sodoben športni kompleks s 25-metrskim pokritim zimskim bazenom, telovadnico, savnami in fitnesom ter spremljajočimi servisnimi in tehničnimi prostori. Na voljo bosta tudi dva otroška bazena, otroško igrišče ter športna igrišča, kot je denimo zunanje igrišče za obojko na mivki.

Notranji bazen ima vgrajeno posebno dvižno dno, ki omogoča nastavljivo višino za učenje plavanja otrok. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zaradi dvižnega dna v pokritem bazenu, ki omogoča nastavljivo višino za učenje plavanja otrok, se je investicija nekoliko podražila in znaša 14,8 milijona evrov (brez DDV), je pojasnila Meta Gabron, vodja občinske službe za razvojne projekte in investicije. »Delež občine pri financiranju projekta znaša le 30 odstotkov, saj nam je uspelo pridobiti sofinanciranje Eko sklada v višini dobrega pol milijona evrov in tudi Evropske unije.«

Zunanji olimpijski bazen in bližina Ljubljanice z urejeno brežino bosta v vročih poletnih dneh pritegnila številne obiskovalce. FOTO: Leon Vidic/Delo

Po besedah Matica Sopotnika, vodje službe za evropske projekte so namreč iz evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb skupaj pridobili kar 11,3 milijona evrov, od tega je bilo 5,9 milijona evrov že izplačanih decembra lani. Po naših izračunih bo projekt skupaj 22-odstotnim DDV vreden dobrih 18 milijonov evrov.

Župan Zoran Janković pričakuje, da bodo lahko prvi obiskovalci v novem športno - rekreativnem kompleksu ob Ljubljanici zaplavali že prihodnji mesec. FOTO: Leon Vidic/Delo

V les odeta stavba ob Ljubljanici

Arhitekturno zasnovo novega kopališča na Vevčah so zasnovali v biroju Gužič Trplan arhitekti, ki so novembra leta 2019 zmagali na javnem natečaju Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS). »Izvedba projekta kopališče Vevče je pomembna iz več vidikov. Seveda bomo Ljubljančani s tem kompleksom pridobili nove vodne športne površine, namenjene predvsem rekreativnim plavalcem.

Po drugi strani pa je celostna urbanistična arhitekturna zasnova tega kompleksa zasnovana kot revitalizacijski poseg za prenovo in širitev že obstoječega letnega kopališča, ki ga je ustanovila papirnica Vevče kot delavsko kopališče in je delovalo vse do leta 2007. Takrat so ga namreč zaradi dotrajanosti morali zapreti.

Območje umestitve bazenskega kompleksa je zaradi neposredne bližine industrijskega objekta sicer nekoliko degradirano, po drugi strani pa vzhodni rob območja, ki meji neposredno na breg Ljubljanice, predstavlja izredno kakovostno naravno danost,« je poudarila arhitektka Mojca Gužič Trplan.

Arhitekturna zasnova celotnega bazenskega kompleksa se odraža tudi pri uporabi naravnih materialov. FOTO: Leon Vidic/Delo

Arhitekturna zasnova celotnega bazenskega kompleksa se odraža tudi pri uporabi naravnih materialov oziroma lesa, na strehi je nameščena sončna elektrarna, za ogrevanje in hlajenje pa skrbi sistem toplotnih črpalk, je pojasnil arhitekt Gregor Trplan. V pritličju stavbe so uredili gostinski lokal s pokrito teraso, ki bo dostopen tudi iz večnamenske vhodne ploščadi. Kopališče bo poleti lahko sprejelo do 990 obiskovalcev, v zimski sezoni pa do 306 obiskovalcev, je pojasnila Gužič Trplanova.

Na zunanjem delu bosta urejena otroški bazen in čofotalnik. FOTO: Leon Vidic/Delo

Neposredno ob novem kopališkem kompleksu bo na voljo 28 parkirnih mest za osebna vozila in 88 parkirnih mest za kolesa, medtem ko širša ulična ureditev omogoča še dodatnih 52 parkirnih mest za vozila ter postajo za kolesa iz sistema BicikeLj. V neposredni bližini je tudi avtobusno postajališče mestnega LPP.

Na vprašanje, ali bodo morda na LPP povečali število avtobusov do novega kopališča pa je župan Janković odgovoril, da bodo o tem na magistratu še razmislili. Hkrati je napovedal, da bodo prihodnje leto poenotili odpiralne čase in cene vstopnic na vseh kopališčih, ki jih upravlja zavod Šport Ljubljana, torej na kopališčih Tivoli, Kodeljevo, Športni center Ilirija, Kolezija in tudi Vevče.