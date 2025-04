Aneksi tudi za Kopališče Vevče

V nadaljevanju preberite:

Župan Zoran Janković je med velikonočnimi prazniki obiskal gradbišča po Ljubljani in prek družbenih omrežij sporočil, da so na kopališču v Vevčah že položene ploščice v zunanjem olimpijskem bazenu. Župan tudi pričakuje, da bodo to nekdaj zelo priljubljeno ljubljansko kopališče, ki je več let vidno propadalo, odprli poleti. Je pa MOL z družbo VG5, ki izvaja dela na kopališču, do zdaj sklenila dva aneksa. S prvim se je projekt podražil za dober milijon evrov, z drugim pa so podaljšali rok za dokončanje del.