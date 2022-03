Jeseni bodo odpadke spet odlagali v Špaji dolini

V nadaljevanju preberite:

Grosupeljski komunali je končno uspelo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za nadgradnjo deponije komunalnih odpadkov v Špaji dolini, ki je v lasti ivanške, dobrepoljske in grosupeljske občine, a je vse od konca leta 2020 zaprta. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dovoljenje za odlaganje odpadkov izdalo za obdobje do konca leta 2035 z možnostjo podaljšanja. Celotna zmogljivost odlaganja je ocenjena na 336.000 ton oziroma na dobrih 196.000 kubičnih metrov obdelanih odpadkov.