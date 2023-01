Kaj prinaša koalicijski sporazum z Gibanjem Svoboda

Ljubljanski podžupan Aleš Čerin in Samo Logar iz vladajoče stranke Gibanje svoboda sta danes slovesno podpisala sporazum o sodelovanju. Tako podpisnika kot župan Zoran Janković so poudarili, da so se o sodelovanju praktično dogovorili že junija. Čerin je v uvodnem nagovoru poudaril, da glede na sorodne poglede na razvoj države in prestolnice in glede na ideološko usmerjenost ni bilo težko najti skupnega jezika.

"Pravzaprav smo se o sodelovanju pogovarjali že 24.aprila in sklenili, da se bomo sporazumeli ne glede na volilni rezultat novembrskih lokalnih volitev." Logar pa je pojasnil, da vsebina sporazuma, ki ima 14 členov, temelji na vrednotah, spoštovanju in odgovornosti.

Samo Logar iz Gibanja Svoboda, župan Ljubljane Zoran Janković in podžupan Aleš Čerin so zatrdili, da bodo v prihodnjih štirih letih zgledno sodelovali. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Sežigalnica in kanal C0

V sporazumu o sodelovanju so zajeli 15 mestnih projektov in šest mestno - državnih projektov. Med njimi so izpostavili dokončanje kanalizacijskega voda C0, gradnjo sežigalnice odpadkov, obnovo osrednje mestne tržnice in Baragovega semenišča, ureditev in gradnjo Parka varne vožnje, gradnjo nove avtobusne in železniške postaje, NUK 2 in težko pričakovano in nujno prenovo SNG Drama.

Župan Janković je ob tem pripomnil, da so pravzaprav vsi mestni projekti v veliki meri tudi državni, saj je prestolnica država nekaj posebnega, saj je vpeta v delovanje države drugače kot druga mesta. "Hkrati naj poudarim, da sporazum ni strankarska politika, pač pa sodelovanje med Gibanjem Svoboda in našo listo za dvig kakovosti življenja meščanov."

Na novinarsko vprašanje, ali v sporazumu omenjena gradnja sežigalnice pomeni, da Gibanje Svoboda podpira projekt sežigalnice odpadkov, je Samo Logar potrdil, da ima stranka pozitivno mnenje o gradnji sežigalnice, ki naj bi prinesla dodatno energetsko neodvisnost v Ljubljani. Župan Janković je ob tem dodal, da trenutno potekajo analize nove lokacije za sežigalnico na Barju, v neposredni bližini centra RCERO. "Kot kažejo prve ugotovitve, bi bila to najboljša lokacija. Trenutno potekajo geološke meritve za morebitno gradnjo."

Župan pa je o kanalu C0 še enkrat poudaril, da je to najboljša rešitev za varovanje pitne vode. "Medtem ko imata občini Medvode in Vodice že uporabno dovoljenje, mi dokončujemo zadnja 2,5 kilometra kanala. Tako bomo ob priključitvi vseh uporabnikov na kanalizacijsko omrežje dosegli 92- odstotno priključenost na sistem. Naš cilj je 98- odstotno pokritje." Se je pa župan odzval tudi na dogajanje na trasi delovišča C0 pred novim letom, ko so policisti s silo odstranili protestnika. "Policija je ravnala pravilno. Sedaj štirje posamezniki tožijo MOL in policista. Imajo vso pravico. Protestnik, ki so ga policisti odstranili, se je sicer pred dvemi leti ulegel v žlico bagra, hkrati pa sploh ni lastnik zemljišča."

Trenutno sicer poteka hladni zagon plinsko parne enote (PPE) Energetike Ljubljana. Kot so pokazala prva testiranja, zgrajena tehnologija tesni. Sedaj se vodstvo Energetike Ljubljana že pripravlja na topli zagon postrojenja. Župan je še enkrat poudaril, da bo delujoča PPE-TOL zmanjšala uporabo premoga za 70 odstotkov in tako bistveno prispevala k čistejšemu zraku v Ljubljani. S priključitvijo sežigalnice v sistem v prihodnjih letih pa bodo tudi položnice za daljinsko ogrevanje nižje za 20 odstotkov.

Direktorice ne bo menjal

Župan je sicer moral odgovoriti na kar nekaj vprašanj glede pomanjkanja družinskih zdravnikov v Ljubljani in zlasti na vprašanje, kako bo ravnal v primeru Antonije Poplas Susič, direktorice Zdravstvenih domov Ljubljana, ki ji nekateri očitajo, da je prav ona kriva za odhode družinskih zdravnikov. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je že pred božičem javnost obvestil, da zaradi nastalih razmer v ZD Ljubljana poteka izredni upravni nadzor, saj naj bi po prihodu Poplas Sušičeve ustanovo zapustilo kar 33 družinskih zdravnikov.

Župan Janković je odločno stopil v bran Poplas Susičevi in opozoril ministra Bešič Loredana, da naj direktorico pusti pri miru, češ, da je ne bo zamenjal. "Direktorica zagotovo ni razlog za pomanjkanje družinskih zdravnikov." Na novinarsko vprašanje ali bo nestrinjanje oziroma spor okoli Poplas Sušičeve vnesel nelagodje pri sodelovanju med Gibanjem svoboda in Listo Zorana Jankovića, pa je župan prav tako odločno pojasnil, da to ne bo vplivalo na sodelovanje. Ministrstvo za zdravje sicer nima pristojnosti poseganja v vodenje in organizacijo ZD Ljubljana, saj je ta v pristojnosti lokalne oblasti, se pravi občine.

Za konec je župan Janković povedal, da se je v njegovi pisarni oglasil tudi mestni svetnik Aleš Primc in mu ponudil sodelovanje pri reševanju problematike pomanjkanja zdravnikov. "Sam sem vesel za sodelovanje. Na srečanju smo Primca pozvali, naj pripravi predlog in obljubil je, da bo."