Kmalu največji ljubljanski festival kulture za otroke

​Že šestnajsto leto zapored bo prve pomladne dni zaznamoval ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri za otroke in mladino. Začel se bo v soboto, 16. marca, ob 10. uri v Lutkovnem gledališču Ljubljana s senčno predstavo režiserja Fabrizia Montecchija Moj dedek je bil češnjevo drevo v produkciji Lutkovnega gledališča Ljubljana. Tradicionalni zaključek pa bo v Centru urbane kulture Kino Šiška, v soboto, 16. marca, ob 17. uri s premiero razgibanega koncerta Drobtine iz mišje doline v produkciji Laure Zafred, v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Maribor in Mladinsko knjigo. Oder bo zapolnilo trinajst glasbenikov in pripovedovalka Anja Štefan.