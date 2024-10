Skoraj 3000 tekačev premaguje najdaljšo razdaljo 42 kilometrov

Slovenska prestolnica danes gosti osrednji del NLB 28. ljubljanskega maratona. Za največji športno-rekreativni dogodek v državi se je za oba dneva prijavilo 24.675 tekačev. Po sobotnih tekih otrok in mladine je bil start teka na 10 kilometrov ob 8. uri, ob 9. uri pa so startali maratonci na 21 in 42 kilometrov.

FOTO: Dejan Javornik

Dobri vremenski pogoji

Za tek so ugodne temperature okoli 14, 15 stopinj Celzija ter dan brez dežja. Organizatorje veseli dejstvo, da je za najdaljšo razdaljo izjemno veliko prijav (2882), nastopajo tekači iz 86 držav, najboljši prihajajo iz Kenije in Etiopije.

Ljubljanski župan Zoran Janković. FOTO: Matej Družnik

Novomeški atlet Primož Kobe bo skušal popraviti najboljši slovenski čas na 42 km na tem največjem slovenskem športno-rekreativnem dogodku. Rekordni slovenski dosežek na maratonu v Ljubljani na 42 km je dosegel Roman Kejžar leta 1998 z 2:18:22.

»Veselim se tega izziva. Najboljši slovenski dosežek maratona sem sposoben preseči. Sprva sem razmišljal o teku pod 2:15, ker pa meni namenjen narekovalec ritma ni dobil vize za vstop v državo, si bom moral to sedaj narediti sam. Tako sem cilj na tem teku usmeril zgolj na naš rekord,« je pojasnil 43-letni Kobe.

Vid Botolin in Klara Lukan sta z rekordoma proge zmagala na NLB 28. ljubljanskem maratonu v teku na 10 km. FOTO: Matej Družnik

Nastopata tudi lanska zmagovalca, Kenijec Edmond Kipngetich, ter Etiopijka Senbeta Zinash Gerado, ki je lani tekla rekord proge (2:21:05).

FOTO: Dejan Javornik

V soboto, prvi dan maratona, je bilo na startu v središču slovenske prestolnice 8128 mladih. Teke so odprli najmlajši, med lumpiji je bilo 1733 otrok, promocijskih tekov za učence od 1. do 5. razreda se je udeležilo 3438 otrok, šolskih tekov od 6. do 9. razreda pa 2015. Srednješolcev, ki so se spopadli z najdaljšimi razdaljami, pa je bilo 778.

FOTO: Matej Družnik

Na inkluzivnem teku je bilo 134 tekačev ter okrog sto na teku Inštituta Zlata pentljica za otroke z rakom. Tekači so darovali za njihovo varovanko Tinko Tonejc, 10.000 evrov bodo porabili za slušni aparat.