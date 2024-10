Ljubljanski maraton bodo danes začeli mladi tekači

Največji športno-rekreativni dogode v državi, Ljubljanski maraton, bodo danes začeli najmlajši ljubitelji teka, 1733 lumpijev in 7625 šolarjev, na jutrišnje teke pa je prijavljenih 15.267 tekačev. To je skupaj 24.675 ali skoraj 2000 več kot lani. Tretjina jih prihaja iz tujine, iz kar 86 držav.

Start tekov za mlade bo letos na ploščadi Ajdovščina pred Figovcem, cilj pa na Kongresnem trgu. Dolžina proge za promocijski tek Zlate pentljice, ki se bo začel ob 11.30, je 500 metrov, tam bodo pet minut prej tekli tudi na inkluzivnem dogodku otroci oziroma mladostniki, odrasli ali starejši, ki potrebujejo spremstvo. Ob 11.35 se bodo začeli teki osnovnošolcev do petega razreda na 500 in 1000 metrov.

Preostali osnovnošolci bodo od 12.45 tekli na 1500 metrov, srednješolci pa bodo ob 15. uri začeli nastope na 2800 m. Lumpijev tek za najmlajše na 200 metrov, za katerega ni potrebna prijava, bo ob 10. uri odprl tekaške dogodke prvega dneva. Tek nima tekmovalnega značaja in bo potekal brez merjenja časov, otroci bodo sodelovali brez spremstva staršev, izjema bo prvi tek, ki je namenjen najmlajšim otrokom v otroških vozičkih in staršem ali skrbnikom.

Tuji tekači v največjem številu s Hrvaške

Jutri bo drugače, ne le zaradi veliko večjih razdalj, ampak tudi zaradi številnih tujcev. Najbolj množično prihajajo iz Hrvaške, Srbije, Avstrije, Italije, Velike Britanije, Bosne in Hercegovine, Nemčije, Francije in Madžarske, najboljši pa iz Kenije in Etiopije. Ogromna večina jih bo v nedeljo na 10, 21 in 32 kilometrov.

Za nedeljo je pomembna novost, saj se bo spremenila ura starta na 10 kilometrov, začeli bodo ob devetih, uro pozneje pa na 21 in 42 kilometrov. Tudi proga je skoraj v celoti prenovljena. Organizatorji maratona so ugotovili, da je bila v ciljnem prostoru oziroma na prehodu med obema trgoma neznosna gneča, kar je bilo problematično tudi z vidika varnosti. Zato bodo zdaj določen čas puščali tudi prehode preko Slovenske ceste.

Med Slovenci Primož Kobe na najdaljši razdalji obljublja lov na slovenski rekord ljubljanskega maratona iz leta 1998, ki ga je dosegel Roman Kejžar (2:18,22), rekorda bosta lovila tudi Liza Šajn na 21 in Jan Kokalj na 10 kilometrov.