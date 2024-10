Klara Lukan in Vid Botolin izboljšala rekorda

Na 28. ljubljanskem maratonu je bil v teku na 21 kilometrov najhitrejši Jakob Medved. Zmagal je s časom 1;07:16. Z zaostankom 23 sekund je drugo mesto osvojil Mitja Krevs, tretji pa je bil Timotej Bečan (+ 2:03). V ženski konkurenci je bila s časom 1;21:18 razred zase Liza Šajn.

Klara Lukan in Vid Botolin sta z rekordoma proge zmagala v teku na 10 kilometrov. Lukanova je za četrto slavje na tej razdalji tekla 31:49 minute in za več kot pol minute izboljšala rekord izpred treh let (32:32). Botolin je ubranil lansko zmago in s časom 29:54 poskrbel za prvi tek pod pol ure.

Prejšnji rekord je imel Italijan Ahmed El Mazoury, ki je leta 2022 zmagal s časom 30:19, Botolin pa je lani zmagal s 30:40, kar je bil doslej najboljši dosežek slovenskih atletov.

Drugi je bil tokrat Jan Kokalj, ki je vodil večji del teka, v samem zaključku pa je zaostal za devet sekund za Botolinom, ki je ob koncu silovito pospešil. Za slovenskima reprezentantoma je bil tretji Caleb Greenwich, ki tekmuje za Bosno in Hercegovino (31:09).

Lukanova je zmagala z veliko prednostjo. Drugouvrščena Tjaša Vrtačič (34:01) je zaostala za debeli dve minuti, tretja pa je bila Klara Močnik (36:42). »V zadnjem kilometru sem se pridružila enemu od tekačev, prej pa sem tekla v svojem ritmu. Vzdušje ob progi je bilo kot vedno izvrstno. Manj je bilo ovinkov, proga se je nežno vzpenjala in ni bilo šokov. Proga je bila lepša kot lani, a še vedno ne tako dobra kot pred leti. Želim si, da bi se tista vrnila nazaj. Razmere so bile super. Počasi se bom odpravila v Ugando na višinske priprave za naslednjo sezono, to je bila po vsej verjetnosti moja zadnja letošnja tekma,« je povedala Lukan.

V Ljubljani je pravi tekaški praznik. FOTO: Matej Družnik/Delo

Ob deveti uri sta se na najbolj množični športno-rekreativni prireditvi v Sloveniji začela še teka na 21 in 42 km, pri čemer slednji šteje tudi za slovensko prvenstvo.

Včeraj je bilo na štartu v središču Ljubljane 8128 mladih. Teke so odprli najmlajši, med lumpiji je bilo 1733 otrok, promocijsovakih tekov za učence od 1. do 5. razreda se je udeležilo 3438 otrok, šolskih tekov od 6. do 9. razreda pa 2015. Srednješolcev je bilo 778.

Na inkluzivnem teku je bilo 134 tekačev ter okrog sto na teku Inštituta Zlata pentljica za otroke z rakom. Tekači so darovali za njihovo varovanko Tinko Tonejc, 10.000 evrov bodo namenili za slušni aparat.