Milijoni za gradnjo in prenovo ljubljanskih vrtcev

Mestna občina Ljubljana kar tretjino občinskega proračuna namenja za šole in vrtce, je pred kratkim zatrdil župan Zoran Janković. Dodal je, da letos potekata dve večji investiciji na področju predšolske vzgoje. Trenutno se že gradi nova enota vrtca Galjevica, pred dnevi pa se je začela tudi rušitev stare in gradnja nove enote vrtca Trnovo na Karunovi ulici. Za obnovo in gradnjo javnih vrtcev bodo na magistratu letos namenili slabih 17 milijonov evrov, je razvidno iz letošnjega rebalansa proračuna