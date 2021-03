Na Novem Brdu aprila vselitev prvih stanovalcev

V nadaljevanju preberite:

Gradnja soseske na Novem Brdu, kjer bosta občinski in republiški stanovanjski sklad zgradila 672 javnih najemnih stanovanj, kljub epidemiji poteka tako, kot so napovedovali. Prihodnji mesec se bodo v 174 neprofitnih stanovanj vselili tisti, ki so kandidirali na minulih razpisih mestnega sklada, 498 stanovanj republiškega sklada pa bo predvidoma vseljivih jeseni. Do svojega prvega stanovanja bodo prišli tudi mladi, saj je odprtje objekta na Gerbičevi predvideno na dan mladosti, 25. maja.