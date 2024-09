Nadgradnja železnice: 54 sekund krajša vožnja in stomilijonska trasa

V nadaljevanju preberite:

Načrtovana posodobitev železniške povezave med Ljubljano in Kranjem ter naprej do Naklega je naletela na ostro nasprotovanje prebivalcev naselij Medno, Dvor in Stanežiče, združenih v civilni iniciativi Okolju prijazen tir. Dvotirna železniška proga, ki jo načrtuje direkcija za infrastrukturo (DRSI), bi namreč potekala neposredno skozi zaledja teh naselij. Nadgradnji gorenjske železnice krajani ne nasprotujejo, menijo pa, da ima izbrana trasa, ki jo načrtuje država, škodljive vplive na okolje in ljudi, predvsem pa je ekonomsko potratna.