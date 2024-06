Nekatere voznike je zapora Dunajske presenetila

Kljub predvidevanjem, da druga letošnja zapora ene najbolj prometnih vpadnic v središče Ljubljane ne bo povzročila prometnega kaosa, se so se nekateri vozniki, pa tudi mestni avtobusi, danes znašli v gneči. Bilo je tudi nekaj razburjanja.

Pešci in kolesarji morajo namesto ob Dunajski voziti po Vilharjevi cesti, skozi podhod pod železniškimi tiri in po Trgu OF. FOTO: Blaž Samec/Delo

Najbolj obremenjena je bila že zjutraj Tivolska cesta, gneča je bila tudi na Trgu OF, na Masarykovi ter, kot je to že običajno, na cesti skozi podvoz pri Orto baru. Popolna zapora na Dunajski bo za vse udeležence v prometu, tudi za pešce in kolesarje, trajala še do ponedeljka, 1. julija, do predvidoma pete ure zjutraj. Po končanih rušitvenih delih na železniškem nadvozu bodo uvedli delne zapore. Za vozila bosta v vsako smer odprta dva prometna pasova, na zahodni strani Dunajske pa bodo uredili pot za kolesarje in pešce. Delne zapore bodo sicer trajale vse do konca leta.